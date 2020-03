Deux matches de suspension pour Emre Can, exclu lors de PSG-Dortmund

Le milieu de terrain de Dortmund Emre Can, exclu en fin de rencontre contre le Paris SG en Ligue des champions le 11 mars, a écopé de deux matches de suspension pour les prochaines compétitions européennes auxquelles il participera, a annoncé mardi l’UEFA.

L’instance européenne du football continue à décider de suspensions et amendes alors que ses compétitions sont suspendues: le 26 mars, sa commission de discipline a ainsi infligé deux matches de suspension à Can, exclu après des échauffourées avec Neymar et Marquinhos lors de la victoire à huis clos du PSG (2-0) en 8e de finale retour, l’un des derniers matches de Ligue des Champions disputés avant que la pandémie de coronavirus ne rattrape le foot européen.

Plusieurs amendes ont été par ailleurs infligées dans le cadre des huitièmes de finale de la compétition, notamment au Bayern Munich (40.000 euros pour le comportement de ses supporters à Chelsea), ainsi qu’à Naples et Barcelone (respectivement 27.000 et 15.000 euros pour, entre autres, coup d’envoi retardé lors de leur opposition du 25 février). Ces clubs auront 90 jours pour régler leurs amendes.