Therapy2web: des professionnels de la santé mentale apportent gratuitement leur aide

La plateforme en ligne Therapy2web.com propose des consultations gratuites, en ligne, avec des professionnels de la santé mentale pour les personnes directement impliquées dans la lutte contre le coronavirus mais également pour ceux qui ont du mal à vivre le confinement.

En cette période de confinement, le moral des Belges est mis à rude épreuve. Chacun essaye de positiver comme il peut, mais parfois, il faut une petite aide extérieure pour aller mieux.

C’est pour cela que le Gembloutois Joël Nederlandt, originaire d’Ottignies, propose, via son site Therapy2web, des consultations gratuites, en ligne, avec des professionnels de la santé mentale, basés en Belgique mais aussi en France. «C’est une période particulière pour tout le monde, et certains praticiens veulent se montrer solidaires. J’ai lancé un appel aux psychothérapeutes inscrits sur ma plateforme, et la plupart ont répondu positivement. Nous avons donc une centaine d’heures de consultations gratuites à proposer.»

Le public ciblé est principalement celui en première ligne face à l’épidémie du coronavirus. «Le personnel médical notamment mais aussi celui d’autres secteurs très touchés. Mais on peut offrir une aide à tous ceux qui se sentent mal à cause du confinement et qui ont besoin d’en parler à un professionnel.»

La demande se fait via le formulaire de contact sur le site. «Vous nous expliquez votre situation en quelques mots et on vous redirige vers un spécialiste, qui vous écoutera par Webcam ou par téléphone. Il suffit parfois d’une séance pour débloquer certaines choses. Il n’y a pas d’obligation de suivi par après, mais il est possible de le faire, en concertation avec le praticien.»