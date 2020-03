Coronavirus: 800 respirateurs offerts par la fondation Alibaba sont arrivés à Liège Airport

Une cargaison de 800 respirateurs et d’autres équipements médicaux est arrivée mardi à Liège Airport en provenance de Chine. Offerte par les fondations Alibaba et Jack Ma, du nom du fondateur du géant de l’e-commerce, elle sera distribuée dans plusieurs pays européens afin de lutter contre la pandémie de coronavirus.

La livraison comprend du matériel urgent destiné aux hôpitaux européens, notamment: 800 respirateurs, 300.000 vêtements de protection et 300.000 masques pour le visage, détaillent les deux fondations. Soit des équipements très utilisés par les professionnels médicaux de première ligne dans le traitement des patients atteints du Covid-19 en Chine, soulignent-elles.

Le vol cargo chargé de cette cargaison s’est posé à l’aéroport de Liège, où le groupe Alibaba dispose d’un centre logistique permettant une distribution efficace des équipements à travers l’Europe. En outre, Cainiao Network, la filiale logistique du géant chinois, a augmenté le nombre de vols de fret affrétés à cinq par semaine pendant cette période.

Depuis quelques semaines, les fondations Alibaba et Jack Ma ont fait don de fournitures médicales à de nombreux pays européens comme l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. La Russie ainsi que 54 pays africains et plus de 20 pays d’Asie en ont également profité.