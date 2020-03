Anderlecht: Kompany prêt à passer à la caisse…

Le capitaine pourrait payer pour les joueurs qui ne souhaitent pas abandonner le douzième de leur prime à la signature. Cela ressemble à un dangereux chantage.

La solidarité, à Anderlecht, a pris un sacré coup dans l’aile, ces derniers jours. Lundi soir, plusieurs joueurs avaient fait savoir qu’ils n’étaient pas d’accord avec la convention de solidarité que la direction voulait faire signer. En plus d’abandonner le salaire d’avril, les Mauves devaient en effet abandonner un douzième de leur prime à la signature, les avantages en nature, négociés de manière individuelle. Ils devaient aussi accepter un nouveau calendrier des congés annuels, prenant effet à partir du 1er avril, jusqu’au 15 inclus.

Ce n’était pas ce qui était proposé, dans un premier courrier, et plusieurs joueurs l’ont fait savoir. Lundi soir, Vincent Kompany a convoqué une visioconférence, pour écouter les questions et les remarques, puis les faire remonter à la direction… qui n’a manifestement pas l’intention de trop transiger. L’élan à la solidarité s’est même transformé en forme de chantage… Les joueurs qui refusent de laisser tomber leur 1/12 de prime à la signature pourront en effet compter sur Vincent Kompany qui paiera leur part. Le même Kompany qui fera les choix, plus tard, pour savoir qui jouera ou non…