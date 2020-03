VIDÉO | Une vingtaine d’étudiants ont recréé Louvain-la-Neuve sur Minecraft

Des étudiants ont profité du confinement pour recréer la cité universitaire sur le jeu vidéo de construction. Une reproduction, quasiment à l’identique, plutôt bluffante!

En cette période de confinement, pas mal d’étudiants de Louvain-la-Neuve ont déserté leurs kots pour retourner chez leurs parents. Le contraste sur place est saisissant: les ruelles sont vides, les cours ne se font plus et la guindaille s’est brutalement arrêtée.

Pour «combler le manque», une vingtaine d’étudiants ont reproduit jusqu’au moindre recoin la cité universitaire sur la plateforme Minecraft, un jeu vidéo en ligne qui permet de construire ce que l’on veut en empilant des blocs.

L’idée d’un serveur propre à Louvain-la-Neuve a été lancée par Maxence Flecyn, étudiant en soins infirmiers, sur la page Facebook Uconfessions: «Comme on avait le temps, je me suis: “hop, on y va”. Ça va nous permettre de combler le manque.»

La Grand-Place de Louvain-la-Neuve. -

Avec quelques autres étudiants, d’horizons divers (information et communication, architecte, etc.), ils ont donc passé plus de 5 jours sur la carte à reconstruire, brique par brique, les différentes rues et places du centre de Louvain-la-Neuve. L’intérieur des cercles a même été recréé.

Et la visite est plutôt bluffante!

L’Esplanade, la surface commerciale de Louvain-la-Neuve. -

Un travail titanesque qui a été salué sur les réseaux sociaux, et notamment sur la page Uconfessions, bien connue des étudiants néolouvanistes. La vidéo compte 116 000 vues en 5 jours.

Elle a également été partagée sur la page Facebook de l’UCLouvain, puisque plusieurs de leurs étudiants ont participé à ce projet «Louvain-la-Craft».

La «map» étant, par essence, illimitée, elle est vouée à être enrichie et agrandie, avec d’autres lieux mythiques de la cité universitaire.