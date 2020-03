Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi 31 mars

ARTICLE ACTUALISÉ EN PERMANENCE | Ce mardi matin, l’annonce du décès d’une jeune fille de 12 ans en Belgique fut particulièrement bouleversante.

Une adolescente de 12 ans est décédée des suites du coronavirus en Belgique

Une jeune fille de 12 ans est décédée du coronavirus en Belgique, a annoncé Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. «C’est un événement qui est très rare mais qui nous bouleverse.»

Grogne dans le secteur des grandes enseignes

En pleine épidémie, le personnel de la grande distribution tire la langue. Sans compensation, des actions de grève pourraient voir le jour.

Le public invité au conseil communal de Lontzen se réunira ce mardi soir

Malgré les mesures de confinement, la Commune de Lontzen maintient son conseil communal… et l’ouvre au public: Patrick Thevissen, le bourgmestre assume. la quasi-totalité des Communes ont pris la décision de suspendre les séances du conseil communal: «La raison urgente, c’est que notre nouveau directeur général doit prêter serment».

Mauvaise surprise en Flandre: 100 000 masques inutilisables

Des dizaines de milliers de masques commandés par le gouvernement flamand pour les hôpitaux de revalidation s’avèrent inutilisables.

Respecter 1,5 mètre, insufisant?

Le virologue Marc Van Ranst a réagi à une nouvelle étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT) selon laquelle les gouttelettes émises lorsque l’on tousse ou éternue se répandent sur plus d’un mètre et demi.

