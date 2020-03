VIDÉO | Ce que «fanfare de rue» signifie à Wodecq…

À Wodecq, chaque soir à 20 h, ils donnent l’aubade.

«On est plusieurs familles de musiciens dans la rue de la Hamaide. Le 21 mars, j’ai joué seul, puis par les réseaux sociaux, on s’est mis au point avec les autres» raconte Nicolas Herbecq (trompette) qui est aussi le meneur du marching band de la philharmonie Sainte-Cécile du village.

Il y a là Isabelle (sax/caisse), Émeline (sax), Jacques (tuba), Alexandre (sax, un des chefs de la philharmonie), Arthur (tambour), Rafael (trompette), Xavier (sax), Hadrien (trompette).

Après un temps d’applaudissements au personnel soignant, ils attaquent. Cette semaine, le groupe passe en revue les hymnes des voisins. Lundi, lors de notre passage, c’était Le Faubourg de Tournai (Ath).

Ce mercredi, ce sera le Cayoteu (Lessines), jeudi, le Doudou (Mons) etc. « Le samedi, on joue une valse ou un boléro, et le dimanche, la Brabançonne.»

À suivre aussi sur le Facebook de Nicolas Herbecq!