Coronavirus: le Festival International du Film Policier de Liège reporté à l’an prochain

La 14e édition du Festival International du Film Policier de Liège devait se tenir du 7 au 10 mai prochain. Elle est annulée et reportée à l’an prochain.

Vu la situation de confinement qui se prolonge, la direction générale ne sera plus désormais en mesure d’assurer une édition correcte du Festival du Film Policier de Liège», qui devait avoir lieu du 7 au 10 mai prochains, a indiqué lundi Cédric Monnoye, le directeur général.

«Dans ce contexte, nous préférons annuler et revenir en 2021, si nous ne sommes plus confinés d’ici là. C’est une catastrophe pour notre équipe puisque l’ensemble de la programmation et toutes les activités sont prêtes.»

Le Festival International du Film Policier de Liège a pour objet de révéler et de mettre en valeur les oeuvres cinématographiques dites policières (investigation - thriller – suspense) et de favoriser le développement de l’industrie du film dans le monde au niveau des professionnels et du public.