Coronavirus - Le Mexique franchit le cap des 1000 infections et resserre les mesures

Le gouvernement mexicain a confirmé lundi un état d'urgence dans le secteur sanitaire du pays alors que le nombre d'infections au Covid-19 a franchi le cap de 1000 cas plus tôt dans la journée.

Le gouvernement a pris des mesures plus strictes pour endiguer l'épidémie du nouveau coronavirus, a confirmé le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard. La période durant laquelle les Mexicains doivent se limiter à des activités "essentielles" a été prolongée jusqu'au 30 avril. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits et les personnes de plus de 60 ans et considérées à risque sont vivement invitées à rester chez elles. Les entreprises et les citoyens qui ne se plient pas aux mesures dictées par les autorités risquent des amendes, selon M. Ebrard. Le nombre de nouvelles contaminations a grimpé de 993 dimanche à 1.094 lundi, ont communiqué les autorités sanitaires du pays lundi. Il y a 8 nouveaux décès, portant le bilan fatal à 28 dans le pays d'Amérique centrale.