La Finlande prévoit de prolonger ses mesures anti-coronavirus jusqu'au 13 mai

(Belga) Le gouvernement finlandais entend resserrer et prolonger les mesures prises pour juguler la propagation du nouveau coronavirus COvid-19 dans le pays.

Toutes les mesures actuellement en place seront prolongées d'un mois jusqu'au 13 mai, a indiqué la Première ministre Sanna Marin et certains des membres de son cabinet lors d'une conférence de presse à Helsinki lundi soir. Le parlement, au sein duquel la coalition de la Première ministre dispose d'une large majorité, doit donner son feu vert à ces mesures avant qu'elles entrent en vigueur. La prolongation signifie entre autres que les écoles du pays resteront fermées et que les élèves bénéficieront d'un enseignement à distance. Par ailleurs, l'interdiction des rassemblements publics de plus de 10 personnes sera quant à elle prolongée jusqu'au 31 mai. Jusqu'à cette date, les fermetures de restaurants, cafés et pubs restent en place également. Des contrôles stricts de la circulation aux frontières vont aussi être introduits au nord et à l'ouest du pays. A l'avenir, seul le trafic maritime de fret sera autorisé, mais il n'y aura plus de voyages permis aux voyageurs à bord des navires. Il y a à ce stade 1.300 cas confirmés de coronavirus Covid-19 dans ce pays scandinave et 13 patients ont succombé à l'infection . (Belga)