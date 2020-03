Les chaînes de télé déprogramment plus vite que leur ombre ces derniers jours. La semaine dernière, France 2 avait décidé de déprogrammer sa soirée spéciale sur les féminicides prévue ce mardi soir pour la remplacer par une émission un peu plus légère, mais pas moins intéressante: Laissez-vous guider, présentée par Stéphane Bern et Lorant Deutsch.