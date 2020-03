TC Charleroi - Une peine de quatre ans de prison ferme requise pour plusieurs incendies de véhicules

Le ministère public a requis lundi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, une peine de quatre ans de prison ferme contre J-F.F. Le quinquagénaire est poursuivi pour vingt-sept préventions, dont dix-huit incendies de voitures à Montigny-le-Tilleul.

Durant la première moitié de l'année 2019, le prévenu, absent à l'audience, a semé la terreur dans le quartier de la rue de la Montagne. Le pyromane a sévi à 18 reprises, en pleine nuit, sur de nombreuses voitures stationnées devant les habitations. Rapidement, les soupçons du voisinage se sont portés sur J-F.F. Ce dernier avait un comportement jugé particulier.

"Je me promène la nuit quand j'ai du mal à dormir ou pour sortir mon chien", avait justifié le prévenu dans ses auditions pour expliquer ses sorties tardives. Le quinquagénaire, qui signale être fasciné par l'intervention des pompiers et de la police dans le feu de l'action, s'est également amusé à téléphoner aux secours pour une fausse menace d'attentat à la gare de Charleroi-Sud le 13 mai dernier. Le 23 octobre 2019, un jour avant son interpellation, il avait menacé ses parents et allumé la cuisinière sur laquelle divers objets étaient placés, provoquant un début d'incendie.

Lundi, le ministère public a requis une peine de quatre ans de prison ferme contre le quinquagénaire, en état de récidive et déjà condamné pour l'incendie volontaire de son matelas lors de son service volontaire en octobre 1991. "Son profil est inquiétant et il n'hésite pas non plus à s'attaquer à ses parents."

Me Corentin Dumont, à la défense, a plaidé un sursis probatoire pour les préventions reconnues. Selon l'avocat, le dossier ne comporte pas d'éléments précis accablant son client. "Il n'y a aucun témoin et aucune personne n'a vu mon client commettre les faits."

Le jugement est attendu le 20 avril prochain.