Genk lève l’option pour Junya Ito et le prolonge jusqu’en 2023

Le Racing de Genk a levé l’option de Junya Ito et a prolongé son contrat jusqu’en 2023, a annoncé lundi le club limbourgeois. Le Japonais a joué 38 matches cette saison et a inscrit six buts.

Arrivé à la fin du mois de janvier 2019 du club japonais de Kashiwa Reysol pour un prêt d’un an, Ito est devenu un pion important dans le onze de base des champions de Belgique en titre. «Avec ce contrat, le Racing Genk récompense l’attaquant japonais pour ses bonnes performances. Ito a fait ses débuts en février de l’année dernière et est rapidement devenu une figure-clé dans la course au titre. Il est également devenu un des chouchous du public», a expliqué le Racing dans son communiqué.

«Ito est le seul joueur à avoir participé aux 38 matchs de la saison et a marqué 6 fois. Avec la prolongation du contrat de Junya Ito, le club souligne une fois de plus ses ambitions sportives.»

La Jupiler Pro League est suspendue au moins jusqu’au 30 avril en raison de la pandémie de coronavirus. Genk occupe la septième place et jouera les Playoffs 1 en cas de victoire contre Malines, si la saison reprend.