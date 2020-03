VIDÉO | Jack Grealish s’excuse d’être sorti de chez lui en plein confinement, Aston Villa le met à l’amende

Aston Villa va infliger une amende à son capitaine Jack Grealish pour être sorti de chez lui, ne respectant pas les mesures de confinement décrétées par le gouvernement britannique.

C’est ce que le club de Premier League a annoncé lundi. «Aston Villa est profondément déçu que l’un de nos joueurs ait ignoré les directives du gouvernement sur le fait de rester chez soi pendant la crise du coronavirus», a écrit Aston Villa dans un communiqué. «Le capitaine du club Jack Grealish a reconnu que sa décision de quitter sa maison était erronée et totalement inutile. Il a enfreint les directives du gouvernement qui sont claires et devraient être respectées de tous.»

Le joueur sera sanctionné par une amende dont les bénéfices seront reversés aux œuvres de bienfaisance des hôpitaux universitaires de Birmingham, a précisé le club.

Lundi, plusieurs médias anglais ont révélé que Grealish serait à l’origine d’un accident de voiture en sortant d’une soirée dimanche matin. La veille, le médian de 24 ans avait publié une vidéo dans laquelle il demandait aux gens de rester confinés à leur domicile, afin de limiter la propagation du coronavirus.

La star des Villains s’est ensuite excusée auprès de ses fans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. «Je suis gêné par ce qui s’est passé ce week-end. Je sais que c’est difficile pour tout le monde d’être enfermé à l’intérieur pendant autant de temps. J’ai reçu un appel d’un ami me demandant de lui rendre visite et j’ai stupidement accepté de le faire. Je ne veux pas que quiconque commette la même erreur que moi, alors j’invite évidemment tout le monde à rester à la maison et à suivre les règles et les directives de ce qu’on nous a demandé de faire. J’espère que tout le monde acceptera mes excuses et que nous pourrons passer à autre chose. Avec un peu de chance, dans un avenir proche, nous pourrons tous nous amuser à nouveau, nous pourrons tous être de retour bientôt, une fois que tout sera terminé», a-t-il expliqué la mine grave.