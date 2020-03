Le groupe Crazy Horse en deuil

Johny Fostier - leader de Crazy Horse

EdA «Je l’appelais Domi, indique le chanteur hurlu. Freddy aussi est de Mouscron tandis qu’Alain Delorme est de Roubaix et que Domi était de Tourcoing.»

«Il habitait désormais Leers-France. J’étais allé lui rendre visite il y a approximativement deux ans. Je ne suis plus retourné car cela m’a ému de le voir fortement amoindri par ses soucis de santé...»

«Domi était discret, calme, toujours posé, très gentil et c’était un très grand épicurien: il aimait la bonne chère! Notre aventure a duré sept ans donc cinq de vedettariat. Auparavant, on a fait les bals tous les week-ends en chantant cinq à six heures non-stop. Impensable, aujourd’hui!»

Laurence Vanloo - fille de son producteur

«C’était le garçon le plus discret du groupe. Il était très gentil», se remémore Laurence, fille de Jean Vanloo qui a produit le groupe en compagnie de Marcel De Keukeleire, tandem de producteurs hurlus.