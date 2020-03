Quiévrain: un Français tente d’échapper à la police avec une Aixam

L’homme, ivre, a été pincé quelques centaines de mètres plus loin.

Vouloir semer la police pour échapper à un contrôle est généralement une mauvaise idée. Surtout au volant d’une petite cylindrée. Mais l’alcool fait pousser les ailes, ou en tout cas en donne l’impression.

Dimanche en fin d’après-midi, la police des Hauts Pays effectue un contrôle frontière rue de Valencienne à Quiévrain. Les policiers somment le conducteur d’un véhicule sans permis de type Aixam, immatriculé en France, de s’arrêter.

Celui-ci ne répond pas aux injonctions des policiers et se met en tête de les semer au volant de son bolide ne dépassant pas la vitesse de 40 km/h. Pris en charge, le fuyard est intercepté quelques centaines de mètres plus loin. Un test d’alcoolémie révèle que le conducteur est en état d’ivresse. Il est donc doublement verbalisé: pour conduite en état d’ivresse et pour avoir enfreint les mesures de confinement.

Le véhicule du «fugitif» a été saisi et emmené par un dépanneur. La gueule de bois sera dure et l’orgueil profondément blessé.