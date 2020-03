Namur : la Ville veut rompre l’isolement des plus de 65 ans grâce au téléphone

Plus de 16 000 Namurois âgés de plus de 65 ans recevront un courrier des autorités communales pour rompre le sentiment d’isolement exacerbé par le confinement. BELGA/AFP

Ville et CPAS envoient un courrier aux 16 700 Namurois âgés de plus de 65 ans, les informant d’un nouveau dispositif téléphonique pour maintenir un lien social.

Le confinement est une mesure indispensable pour ralentir la propagation du coronavirus. Mais pour les personnes dont l’entourage est peu présent ou inexistant, le risque d’accroître l’isolement est grand. Et il est pris au sérieux par la Ville de Namur et son CPAS, qui viennent de créer une ligne téléphonique pour répondre à leur besoin de contacts. «Le projet “Gardons le contact!” vise à faire en sorte que confinement ne rime pas avec isolement», indique Philippe Noël (Écolo), président du CPAS en charge de la Cohésion sociale, à l’initiative du dispositif.

Concrètement, toute personne qui est seule ou se sent seule peut se manifester. Quelque 16 700 Namurois et Namuroises de 65 ans et plus recevront, cette semaine, un courrier les invitant à s’inscrire à ce programme. Le premier contact avec un membre du personnel pourra déboucher sur un rythme de rendez-vous téléphoniques à définir.

«Il est aussi possible de transmettre les coordonnées d’une personne à qui un appel ferait chaud au cœur. Son accord sera vérifié lors du premier appel», précise la Ville dans un communiqué de presse.

En cas de besoins sociaux, cette dernière, ainsi que les partenaires du réseau, tenteront d’y apporter les réponses adéquates.

Infos: Par téléphone au 081/247 254 (du lundi au vendredi de 14 h à 17 h) ou par e-mail: solidarite@ville.namur.be