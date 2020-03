Russie: Poutine appelle les Moscovites à rester confinés

Vladimir Poutine a appelé lundi les habitants de Moscou à «prendre au sérieux» le confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, au moment où des mesures similaires sont prises dans un nombre croissant de régions russes.

«Je demande aux Moscovites et aux habitants de la région de prendre ces mesures nécessaires […] avec le plus grand sérieux et avec une totale responsabilité», a déclaré M. Poutine lors d’une réunion par visioconférence avec des responsables au premier jour d’un confinement d’une durée indéterminée.

Il a aussi ordonné d’«informer constamment et objectivement» les Russes sur l’évolution de la situation pour lutter contre les «provocations, rumeurs stupides et spéculations malveillantes».

Le président russe a enfin ordonné aux gouverneurs régionaux d’agir «réellement» contre la propagation du virus et à ne pas se contenter «de bouts de papiers et de rapports».

M. Poutine a appelé les responsables russes à augmenter le nombre de lits d’hôpitaux disponibles, à déployer des centres de test supplémentaires et à constituer une réserve de systèmes de respiration artificielle et de médicaments. Il a également ordonné de contrôler l’assistance aux personnes âgées.