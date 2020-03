La star d’Aston Villa impliquée dans un accident après avoir demandé aux gens de rester chez eux

Décidément, certains joueurs de Premier League semblent avoir du mal avec le lockdown imposé au Royaume-Uni.

Après le jeune joueur de Chelsea Mason Mount, surpris à faire un five avec des amis, ou Oumar Niasse, contrôlé par la police à bord de sa voiture en plein confinement, c’est au tour de Jack Grealish de donner le mauvais exemple, comme le rapporte le Daily Mail.

Ce week-end, un Range Rover blanc a percuté des voitures à l’arrêt dans la banlieue de Birmingham. Si rien ne démontre que le capitaine d’Aston Villa était au volant, celui-ci était bien présent sur les lieux, comme en attestent plusieurs photos diffusées sur les réseaux sociaux. Celles-ci montrent un homme ressemblant à Jack Grealish habillé simplement d’un sweat à capuche et de... pantoufles.

