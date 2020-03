Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi

ARTICLE ACTUALISÉ EN PERMANENCE | Ce matin, le SPF Santé publique annonçait 1.063 nouveaux cas au cours des dernières 24h, pour un total de 11.899 cas sur le territoire.

Le nouveau bilan en Belgique est de 1.063 nouveaux cas et 82 décès supplémentaires

Covid-19: le nombre de nouveaux cas confirmés en Belgique au cours des dernières 24h est de 1.063.

Coronavirus: 10.000 masques FFP2 bloqués à Bierset depuis une semaine

Des professionnels de la santé se sont organisés pour trouver des masques FFP2, ceux-ci sont bloqués à l’aéroport.

«Rouvrir les écoles en premier, l’horeca en dernier»

Covid-19: une fois le pic de la pandémie passé en Belgique, les mesures prises pourront une à une être abolies, suggèrent les experts. Mais dans quel ordre?

Gaia s’équipe d’un numéro vert pour répondre aux questions relatives aux animaux

Covid-19: Gaia lance un numéro vert destiné à recevoir les appels et questions sur le bien-être des animaux de compagnie en temps de confinement.

#restecheztoi.be: une plateforme pour soutenir le personnel hospitalier

Initiée par le CHR de Verviers, une plateforme en ligne de soutien au personnel soignant s’est étendue ce week-end à trois autres hôpitaux de la région liégeoise et de Charleroi.

Les cas potentiels dans les maisons de repos, les prisons et centres d’accueil doivent désormais êtres testés

Covid-19: l’Institut scientifique de santé publique (Sciensano) indique que s’il y a plusieurs cas confirmés au sein de la collectivité, il n’est pas nécessaire de tester les cas suivants. L’institut mentionne un maximum de cinq tests.

La validité des titres-services est prolongée à Bruxelles

La Région bruxelloise a décidé de prolonger de trois mois la période de validité des titres-services.

Report des confirmations et des premières communions

Les célébrations de confirmation et des premières communions prévues entre Pâques et la Pentecôte sont reportées.

Plus de 720.000 contaminations dans le monde

On dénombre dans le monde plus de 723.000 contaminations et plus de 34.000 décès.

Décès d’Alan Merrill, auteur du tube «I love rock’n’roll»: le message poignant de sa fille

Le chanteur américain Alan Merrill est décédé dimanche des suites du coronavirus. Il était connu pour avoir écrit le tube «I love rock’n’roll» dans les années 70.

Les États-Unis autorisent la chloroquine à l’hôpital

Covid-19: les États-Unis comptent plus de 140.000 cas et 2.489 morts, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Espagne: 812 décès en 24 heures, 7.340 au total

Covid-19: 7.340 personnes sont mortes de la pandémie en Espagne, le deuxième au monde en termes de décès du coronavirus derrière l’Italie.

Les JO auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021

Covid-19: le CIO et les organisateurs des JO de Tokyo ont officialisé les nouvelles dates, les Jeux Olympiques auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021.

Les joueurs du Barça font l’impasse sur 70% de leur salaire

Lionel Messi et ses équipiers du FC Barcelone toucheront 70% de moins, comme proposé par le club au départ.

