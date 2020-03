Un don à la Croix-Rouge de 134 euros pour chaque commande passée auprès d’une entreprise liégeoise

Les 134 euros correspondent au prix d’un kit de matériel de protection et de désinfection nécessaire pour une ambulance, a indiqué lundi Reno-Solutions, une entreprise liégeoise spécialisée dans le secteur de la rénovation énergétique.

Les initiatives de soutien au personnel de soins se multiplient ces derniers jours. Reno-Solutions, une entreprise liégeoise spécialisée dans le secteur de la rénovation énergétique, a décidé de répondre à l’appel aux dons lancé par la Croix-Rouge, jeudi dernier.

L’entreprise s’engage à verser un don à la Croix-Rouge d’un montant de 134 euros pour toutes commandes reçues entre le 27 mars et le 31 mai 2020 inclus.

«La crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui doit nous permettre de nous conscientiser et de revoir notre manière de consommer», a souligné lundi Raphaël Pietteur, administrateur de Reno-Solutions, par voie de communiqué. «Nous faisons face à de nouveaux défis et enjeux, nous devons nous réinventer et évoluer vers une conscience plus collective. Pour ces différentes raisons, nous avons voulu nous engager auprès du personnel soignant en leur apportant notre soutien. Je reste convaincu que c’est ensemble et en serrant les coudes que nous arriverons au bout de ce combat contre le Covid-19.»

«Les 134 euros correspondent au prix d’un kit de matériel de protection et de désinfection nécessaire pour une ambulance avec deux ambulancières», a encore précisé l’administrateur. «La sécurité a toujours fait partie des valeurs que nous défendons au sein de l’entreprise, notamment au niveau de nos équipes. Aujourd’hui, nous souhaitons permettre aux personnes qui transportent les patients de prendre soin d’eux et de leur santé.»

Si le personnel de Reno-Solutions est en confinement depuis bientôt 15 jours, l’ensemble des employés et des équipes de productions restent optimistes en espérant une prochaine issue favorable, indique l’entreprise. Ils ont adapté leur manière de travailler et ils continuent d’encadrer leurs clients par téléphone et via vidéoconférence.