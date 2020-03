Coronavirus: Stephen King avait prédit l’épidémie dès 1978

«Harry, un homme sociable qui aimait son travail, transmit la maladie à plus quarante personnes ce jour-là et le lendemain. Combien de ces quarante personnes la transmirent à leur tour, impossible à dire – autant demander combien d’anges peuvent danser sur une tête d’épingle, comme on dit. En comptant cinq par tête de pipe, au bas mot, on arrive quand même à un total de deux cents. Et selon la même formule, sans doute assez réaliste, ces deux cents en infectèrent mille, ces mille cinq mille, ces cinq mille vingt-cinq mille.»