Le bourgmestre de Marche, André Bouchat, diagnostiqué positif au coronavirus, mais asymptomatique

Le bourgmestre de Marche-en-Famenne, André Bouchat, a annoncé ce lundi qu’il avait été dépisté positif au coronavirus, mais asymptomatique. Il est actuellement confiné chez lui durant quelques jours.

André Bouchat précise: «Dans un souci de transparence, je voulais informer mes concitoyens qu’ayant un membre proche de ma famille diagnostiqué positif au coronavirus, j’ai préféré me faire dépister. Ce dépistage s’est avéré positif. Je suis cependant asymptomatique et je ne souffre pas. Je garde un moral du tonnerre et comme je l’ai toujours dit, avoir le moral c’est déjà 50% du chemin de la guérison! Même si je suis en quarantaine chez moi pour le moment, je reste aux commandes de la Commune pour gérer la crise, en lien permanent avec le collège communal et notre Cellule de crise.» Le bourgmestre sera assisté par le 1er échevin, Nicolas Grégoire, pour la gestion journalière de la Commune.