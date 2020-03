Coronavirus: vainqueur en 2018, Geraint Thomas s’oppose à un Tour de France à huis clos

Covid-19: le vainqueur de l’édition 2018, Geraint Thomas, ne voit pas d’un bon œil le scénario éventuel d’un Tour de France sans public.

Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, s’oppose à un Tour de France à huis clos cet été. «Sans les supporters, ce ne serait pas le Tour», a déclaré le Gallois de 33 ans dans une interview au journal britannique The Daily Telegraph.

«Je veux juste rouler à nouveau», a ajouté Thomas. «Évidemment quand tout le monde sera en sécurité». Le vainqueur de la Grande Boucle 2018 comprend également que certaines personnes soient contre la tenue de l’événement. «Bien sûr, ce n’est que du sport mais d’un autre côté, il y a aussi de nombreux emplois qui sont liés au Tour.»

Contrairement à l’Euro de football et les Jeux Olympiques, le Tour de France n’a pas encore été reporté. Selon les médias, les organisateurs travaillent à la mise en place de restrictions pour le public plutôt que de reporter la course. La ministre française des sports, Roxana Maracineanu, a qualifié le Tour, qui s’élancera de Nice le 27 juin, d’événement «de la plus haute importance». La course doit se terminer le 19 juillet avec la traditionnelle arrivée à Paris sur les Champs-Élysées.