Coronavirus: report des confirmations et des premières communions

Les Évêques de Belgique ont décidé de reporter les célébrations de confirmation et des premières communions prévues entre Pâques et la Pentecôte, à cause de l’épidémie de coronavirus, annoncent-ils ce lundi.

Les confirmations sont reportées aux mois de septembre ou d’octobre, tandis que les premières communions auront lieu lors de la prochaine année scolaire.

Chaque diocèse proposera des dispositions en fonction de sa situation spécifique et en assurera la communication, précisent les Évêques de Belgique.