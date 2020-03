Pas de confinement pour nos agriculteurs, les astuces pour vivre avec un ado en confinement ou encore la nouvelle radio du Forem pour ses 5000 collaborateurs: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce lundi 30 mars.

1 Pas de confinement pour nos agriculteurs, toujours au labeur

La crise sanitaire du Covid-19 n’arrête certainement pas l’agriculture. Exemple dans la commune de Waimes.

2 Les astuces pour vivre avec un adolescent en confinement

Difficile pour tout le monde, le confinement l’est aussi particulièrement pour les adolescents. Cette cohabitation forcée amène des tensions, et c’est normal.

3 Le Forem crée une radio pour ses 4 800 collaborateurs en confinement

Au Forem, près de 5 000 travailleurs bossent désormais de chez eux. Il fallait garder le contact. «On a eu l’idée de lancer une radio.»

4 L’Hymne à la joie joué au conservatoire… depuis la maison

Roch Durant, professeur de flûte au conservatoire, et sa collègue Aurélie Langelé, font tout pour inciter leurs élèves à poursuivre leurs efforts et leurs entraînements durant cette période de confinement.

5 Quatre décès en une semaine au home Degrange, le coronavirus?

Quatre personnes âgées sont décédées en six jours au home Degrange. Un lien avec le coronavirus?

6 IDart réoriente sa production

Société spécialisée dans l’impression 3D, IDart a décidé de consacrer ses machinesà la protection du personnel soignant.

7 On a retrouvé The Weeknd

Après avoir pactisé avec le diable de la fortune, The Weeknd retrouve ses fondements sans perdre son groove.

8 Anderlecht: «Certains ont besoin de soins, et viennent à Neerpede»

Antoine Colassin et Landry Dimata font partie des joueurs autorisés à venir au centre d’entraînement.

9 À Gembloux, un «drive-in» est né, rue du village

Depuis quelques jours, le restaurant Rue du Village propose un service «à emporter» respectant à la lettre les règles d’hygiène et de sécurité.

10 Des savons traditionnels, sains et locaux

Geneviève De Vreese et Fabrice Benoni ont créé Wake me Up! et possède leur propre savonnerie artisanale. De vrais passionnés.