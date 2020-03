Le «Tournai Jazz Festival» est logiquement annulé

La 9e édition du «Tournai Jazz festival», qui devait se tenir du 29 avril au 3 mai prochains, est annulée.

L’intégralité des places vendues sera remboursée sans frais. Les modalités seront communiquées sur le site de la maison de la culture (www.maisonculturetournai.com).

«Qu’à cela ne tienne! Nous avons tous d’autres préoccupations aujourd’hui. Mais nous vous promettons d’ores et déjà une édition 2021 exceptionnelle. Elle devait être notre 10er édition et pour cela nous avions déjà commencé à mettre les petits plats dans les grands et pas question de faire marche arrière. On fêtera dignement cet anniversaire! Ce sera un festival qui brillera comme jamais, un festival d’étoiles…», précise un communiqué.

«Toute l’équipe du festival, l’équipe de la Maison de la Culture, le Fifty-One Club, le conservatoire et tous nos partenaires vous donnons donc rendez-vous dans le cœur de notre belle cité tournaisienne fin avril 2021.»