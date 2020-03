Une start-up a créé un compteur de masques pour motiver les troupes

Les couturiers doivent simplement partager leur travail sur les réseaux sociaux en l’accompagnant de deux #.

Ce matin, 5 724 masques ont été fabriqués en Belgique, annonce le compteur de masques DIYMaskattack. Ce site internet créé en quelques coups de clics par la start-up bruxelloise Stoomlink propose aux couturiers de compter le nombre de masques réalisés chaque jour. Pour participer, rien de plus simple. Il suffit d’utiliser le #diymaskattack suivi du #XXMasksForBelgium, les XX devant être remplacés par un nombre.

Ce site ne donne pas le nombre exact de masques confectionnés chaque jour puisqu’il comptabilise uniquement ceux dont les personnes ajoutent le #. Mais il permet de motiver les troupes. «Lors de la première semaine de confinement j’ai cherché comment je pourrais me rendre utile», témoigne Mathieu Ferraris, le développeur qui a codé et développé le projet. Une fois l’idée en tête, tout a été très vite. «Ça nous a pris 24 h car nous avions toutes les ressources nécessaires pour le lancer.»

Le feed Instagram permet à chacun de partager son travail et de s’encourager. Le site internet, quant à lui, renvoie les novices vers le mode d’emploi et les recommandations sanitaires du SPF Santé. La start-up, habituellement active dans le domaine de la mobilité via les outils digitaux, apporte ainsi sa pierre à l’édifice. Et compte bien poursuivre dans cette voie. «On pense à un logiciel qui permettrait de calculer les espaces libres dans les hôpitaux ou à un autre qui aiderait pour les courses ou se rendre à la pharmacie.»