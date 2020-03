Arquet reprend l’équipe de Namur

Centrés depuis des décennies sur la formation des jeunes garçons, les Vedrinois d’Arquet lorgnaient depuis un moment sur la création d’une section féminine. C’est fait depuis hier. À l’initative du co-président du club, Vincent Maillen, Frédéric Hologne a noué des contacts avec Christophe Jacobs, l’ancien directeur sportif de Belgrade qui gère les filles de l’Union Namur FLV depuis la fusion. La quinzaine de «Merlettes» évoluera désormais sous le maillot bleu et blanc du Royal Arquet FC, en P2 dames. Le club a prévenu Bernard Annet, le président de l’UR Namur, ce dernier appréciant la transparence de la démarche. «C’est l’aboutissement d’un travail sérieux entre Fred Hologne et Christophe Jacobs, explique Vincent Maillen. Ils ont monté une vraie structure, comme on a chezles hommes: finances, programme d’entraînements, même «pack» de base etc. Ceci afin qu’elles soient dans un vrai cocon. On envisage aussi de débuter la formation des jeunes filles dès les U7, il y a déjà quelques demandes mais ce sera probablement pour l’année prochaine, en 2021-2022. On veut y aller crescendo.»