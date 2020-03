restecheztoi.be: une plateforme pour soutenir le personnel hospitalier

Chaque jour, il vous est possible de communiquer via la plateforme en ligne https://restecheztoi.be/ votre énergie positive, vos encouragements ou votre reconnaissance envers celles et ceux qui se battent sans relâche contre le Covid-19. Doc.

Initiée par le CHR de Verviers, une plateforme en ligne de soutien au personnel soignant s’est étendue ce week-end à trois autres hôpitaux de la région liégeoise et de Charleroi.

Que ce soit par un message, un dessin, une photo, une vidéo, vos gestes font beaucoup de bien au moral. Chaque jour, il vous est désormais possible de communiquer via la plateforme en ligne https://restecheztoi.be/ votre énergie positive, vos encouragements ou votre reconnaissance envers celles et ceux qui se battent sans relâche contre le Covid-19.

«Le CHR de Verviers a lancé cette plateforme au moment où nous cherchions aussi quelque chose pour permettre de centraliser les messages de soutien et les mercis, ainsi que les informations vers les dons», explique Nathalie Evrard, la porte-parole du CHR de la Citadelle à Liège. «Nous avons contacté Globule Bleu pour pour acheter le même concept mais ils ont proposé de l’élargir, gratuitement, aux autres hôpitaux du pays.» Actuellement, quatre hôpitaux collaborent: le CHC, le CHR de la Citadelle (Liège), le CHR de Verviers et le GHDC Charleroi.

Pour envoyer un message d’encouragement, rien de plus simple. Il vous suffit d’aller sur le site de la plateforme, de choisir l’hôpital qui recevra votre message, voire les quatre hôpitaux présents sur le site, et d’envoyer ce que vous souhaitez. Il est aussi possible d’envoyer des dons.

«On a une adresse spéciale par hôpital pour récolter nos messages et les transmettre directement à notre personnel.»

Surtout n’oubliez pas: #ResteChezToi #StayAtHome