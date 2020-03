Coronavirus: plusieurs cas mortels d’usage de la chloroquine en France?

La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont respectivement commercialisés sous les noms Nivaquine et Plaquenil. Photo News

Covid-19: l’utilisation de la chloroquine et l’hydroxychloroquine, traitements antipaludiques sur lesquels le président américain Donald Trump fonde les plus grands espoirs, est controversée dans de nombreux pays.

Selon le média français « Le Point », le pharmacien d’un grand CHU français, correspondant du Centre de pharmacovigilance de sa région, a lancé l’alerte vendredi 27 mars auprès de médecins infectiologues et pharmaciens de son établissement.

«Des cas de patients Covid-19 positifs (c’est-à-dire dont l’infection a été validée par un test) présentent, sous hydroxychloroquine associée ou non à l’azithromycine (un antibiotique), des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque, des arrêts cardiaques dans d’autres centres hospitaliers français.» Certains de ces arrêts se révèlent «fatals», précise encore Le Point.

La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont respectivement commercialisés sous les noms Nivaquine et Plaquenil.

«Des cas de patients Covid-19 positifs présentent, sous hydroxychloroquine associée ou non à l’azithromycine (un antibiotique), des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque, des arrêts cardiaques dans d’autres centres hospitaliers français», a indiqué ce pharmacien, correspondant du Centre de pharmacovigilance de sa région.

Des cas de toxicité cardiaque ont été signalésà la suite de prises en automédication de Plaquenil face à des symptômes évocateurs de Covid-19

Dimanche, souligne Le Point, l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a de son côté déclaré que «des cas de toxicité cardiaque ont été signalés dans la région à la suite de prises en automédication de Plaquenil face à des symptômes évocateurs de Covid-19, ayant parfois nécessité une hospitalisation en réanimation».

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) précise que ces cas font l’objet d’une «évaluation». Par ailleurs, l’agence a été alertée de difficultés d’accès dans les pharmacies aux traitements Plaquenil (hydroxychloroquine) et Kaletra et son générique (lopinavir/ritonavir) pour les malades chroniques (VIH, lupus, polyarthrite rhumatoïde…) auxquelles ces médicaments sont destinés, indique-t-elle sur son site. Elle demande aux pharmaciens «de ne délivrer ces médicaments que sur prescription médicale dans leurs indications habituelles».

L’utilisation de la chloroquine et l’hydroxychloroquine, traitements antipaludiques sur lesquels le président américain Donald Trump fonde les plus grands espoirs, est controversée dans de nombreux pays.

L’Organisation mondiale de la Santé appelle à la prudence concernant la chloroquine, en raison du faible nombre de patients qui ont eu recours à ce traitement.

Les scientifiques réclament plus de patience, en attendant qu’un échantillon plus large et plus représentatif de patients ait pu être testé, sur des durées plus longues.