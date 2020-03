Le pompier Jérôme Breyne s’en est allé

Pompier à Mouscron et à Bruxelles, Jérôme Breyne a été emporté par la maladie. De ce «Warrior» comme tout le monde le surnommait, beaucoup retiendront son sourire immuable et son optimisme permanent.

«Suis au CHM. Je sors demain ouffff.» C’est par ces quelques mots que Jérôme Breyne nous donnait de ses nouvelles depuis l’hôpital mouscronnois, ce jeudi 12 mars.

Hélas, le vilain crabe a finalement eu raison de lui...

Il avait la convivialité d’un vrai Hurlu

En 2013, aux 24H de Mouscron, victorieux avec son équipe de pompiers mouscronnois. EdA Il n’avait pas 50 ans, il a donné beaucoup pour les pompiers de Mouscron et de Bruxelles, il a joué à l’Excelsior à un haut niveau avant de prolonger les foulées par des marathons et des trails, sans oublier les 24H de course libre de Mouscron avec ses compagnons de caserne.

Il était engagé dans «Warriors against cancer» dont il était allé jusqu’à en tatouer le logo sur le mollet. Hasard du calendrier, il y a un an, le samedi 30 mars, il participait à la course des Crêtes de Spa, un Spa Trail Run de 55 km en portant les couleurs de l’association.

Jérôme aimait sa ville. C’était un vrai Mouscronnois. Pour le défilé des commerçants du centre-ville comme pour déambuler parmi les gilles lors de la fête des Hurlus: il était de tous les rendez-vous.

D’où venait ce cancer qu’il ne pouvait pas attraper?

C’est un cancer au niveau gastrique a eu raison de ce fils de pompiers. Incurable. Il a testé beaucoup de moyens de guérisons tant sur le vieux continent qu’outre-Manche et même avec des espoirs de l’autre côté de l’Atlantique.

Le sergent se sera toujours posé la question de savoir si cette maladie spécifique qu’on n’attrape pas aussi jeune n’était pas due à sa profession.

«Avec une hygiène de vie pareille, j’y ai réfléchi cent fois et, à part chez les pompiers, je ne vois pas comment j’aurai pu attraper ce cancer à 40 ans alors qu’on le contracte bien plus tard», lâchait-il dans un long entretien accordé en novembre 2018 à notre journal

Peu importe, Jérôme était engagé pour une meilleure désinfection des tenues des pompiers transportant des particules et les ramenant autrefois à la maison, au risque de les respirer. C’était son autre combat. Pour que d’autres ne développent pas la même maladie que lui.

À sa compagne Amandine, à ses deux fils, à ses parents, à ses familles (celle de sang et celle des casernes), L’Avenir adresse ses condoléances les plus émues.