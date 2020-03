Coronavirus - 78 nouvelles infections en Corée du Sud et 195 guérisons

(Belga) Le nombre de nouveau cas de Covid-19 reste sous la barre des 100 infections quotidiennes depuis 18 jours en Corée du Sud, avec 78 nouveaux diagnostics posés lundi, signale l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. En outre, 195 nouvelles personnes sont désormais considérées comme guéries, portant à 5.228 le nombre de guérisons.

Le pays asiatique a confirmé 9.661 cas de contamination dont 158 décès, avec six nouveaux morts enregistrés lundi par les autorités sanitaires. Les victimes âgées de 80 ans et plus représentaient 76% du total, souligne Yonhap. Les nouvelles données confirment la tendance à des chiffres fluctuant, mais aussi à un recul du nombre d'infections, depuis le pic de la pandémie dans le pays en février. (Belga)