Un hôpital de campagne dans Central Park pour lutter contre le coronavirus

Un hôpital de campagne était en cours d’installation ce dimanche dans Central Park, à New York, pour faire face à l’afflux attendu de malades du coronavirus.

Des dizaines de personnes s’affairaient sous le crachin sur la pelouse de l’East Meadow, l’une des grandes aires de jeu du célèbre parc new-yorkais.

Le lieu a été choisi car il se trouve en face de l’un des hôpitaux du groupe Mount Sinai, dans le quartier d’East Harlem.

La structure est mise en place par Samaritan’s Purse, une organisation humanitaire évangélique basée en Caroline du Nord et qui a dépêché sur place une soixantaine de personnes.

Mobile hospital rooms being built in Central Park today, across Fifth Ave from @MountSinaiNYC. At least four huge @SamaritansPurse trucks being unloaded. pic.twitter.com/QiMh04wLuv