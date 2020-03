Quand Donald Trump vante les audiences de ses points de presse sur le coronavirus

Donald Trump a un grand motif de satisfaction: le succès, en termes de nombre de téléspectateurs, de ses points de presse quotidiens sur le coronavirus.

«Les audiences de mes conférences de presse sont si bonnes (...) que les médias deviennent FOUS», a tweeté ce dimanche le président américain.

««Trump touche trop de gens, nous devons l’arrêter», a dit un cinglé», a-t-il ajouté, donnant rendez-vous aux Américains, comme presque tous les jours, à 17h00.

Accusant dans un autre tweet les journalistes de souhaiter à tout prix l’échec de son gouvernement face à cette pandémie, il a ajouté: «Cela n’arrivera JAMAIS!»

