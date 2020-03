Coronavirus: Ça grogne chez les entrepreneurs de la construction

Contraints à l’arrêt par précaution sanitaire ou par manque de matériaux, les petits entrepreneurs n’ont pas accès au Fonds wallon Covid-19.

«C’est complètement hypocrite: on nous dit qu’on peut continuer à travailler, en respectant les mesures sanitaires, mais tous nos fournisseurs sont fermés… »

Menuisier-charpentier à Namur, Pierre-Vincent Aubry est désabusé et s’interroge pour l’avenir. Contraint de mettre à l’arrêt les activités de sa SPRL il y a une dizaine de jours, il ne dispose plus d’aucun revenu. Et pas question de prétendre aux indemnités aux entreprises décidées par le gouvernement wallon. Les entreprises de la construction n’ont pas accès au Fonds wallon Covid-19 (350 millions d’euros) activé le 18 mars.

«J’ai encodé mon numéro de TVA sur le site web prévu pour cela, mais la réponse a été “non”.»

Pourtant, c’est bien le Covid-19 qui a contraint l’entrepreneur namurois à cesser son activité. Outre la difficulté à respecter la distanciation sociale pour certains travaux, il ne dispose plus des matériaux nécessaires pour ses chantiers. «Par exemple, tous les fabricants de châssis sont fermés car ils ne sont plus fournis par les usines de vitrage, dit-il. C’est un jeu de dominos qui impacte tout le secteur.»

Laurent Praillet et son frère Éric ont aussi mis en hibernation leur petite entreprise de maçonnerie. Le gros chantier du moment était en intérieur et respecter les mesures de précaution sanitaire était injouable. «On avait aussi un chantier extérieur. Mais avec des pierres de taille qu’il faut porter à 3, quasiment tête contre tête… », dit Laurent, qui s’inquiétait aussi pour son ouvrier qui prenait le bus tous les jours pour venir travailler.

Si c’est la question sanitaire qui a donc décidé l’entrepreneur d’Horion-Hozémont à mettre son activité en pause, son fournisseur de matériaux l’avait de toute manière aussi informé qu’il fermait et ne pourrait donc plus le livrer.

Tout comme Pierre-Vincent, Laurent n’a pas accès au Fonds wallon Covid-19. Son épouse, qui a dû aussi dû arrêter les activités de son salon de coiffure…, a fait les démarches sans succès. Il va donc tenter d’activer le droit passerelle décidé par le Fédéral et qui permet aux indépendants forcés d’arrêter leur activité pendant sept jours consécutifs (contre un mois auparavant) de bénéficier d’un revenu de remplacement. Mais en tant que co-gérant de sa SPRL, il se demande s’il aura bien droit à ce chômage. Qui reste de toute façon insuffisant pour compenser la perte de revenu et même faire face aux charges. Car si des mesures ont également été décidées pour permettre le report du paiement de la TVA et du précompte professionnel, ce n’est pas la panacée.

«Si c’est pour avoir une plus grosse somme à payer plus tard, je préfère continuer à les payer, dit Pierre-Vincent Aubry. Ma trésorerie me le permet mais c’est tout ce que j’ai pu mettre de côté ces dernières années qui va passer dans le paiement des prêts, impôts et charges sociales…»

Willy Borsus sera interpellé ce lundi «Là c’est vrai que nous avons un problème. D’ailleurs, ça commence à gronder chez nos affiliés… » Francis Carnoy, le directeur général de Confédération de la Construction Wallonne est conscient que la situation devient préoccupante pour de nombreuses petites et moyennes entreprises de la construction. De plus en plus d’entre elles sont contraintes de se mettre à l’arrêt mais ne sont pas éligibles pour être indemnisées par le Fonds wallon Covid-19. Au début des mesures de confinement, ce sont d’abord les grandes entreprises qui se sont mises à l’arrêt. «Elles l’ont fait spontanément, car elles étaient dans l’impossibilité de respecter les mesures de distanciation sociale ou qu’elles étaient en manque de matériaux ou encore sous la pression des syndicats.» Une solution en milieu de semaine? Si les plus petites structures ont encore pu – parfois – poursuivre certains chantiers, le manque de matériaux ou l’impossibilité de travailler en respectant les précautions sanitaires obligatoires les obligent aussi à s’arrêter. «Ce lundi, nous allons contacter le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, pour que ces entreprises puissent aussi bénéficier de cette indemnité de 5 000 euros », dit Francis Carnoy. Des discussions à ce sujet ont déjà été entamées avec l’Union wallonne des entreprises et l’UCM. Le gouvernement wallon a déjà dit qu’il serait difficile d’aller au-delà des 350 millions d’euros débloqués en urgence pour le secteur économique et social? «On peut imaginer d’autres dispositifs d’aide, notamment via la Sowalfin qui disposent de divers outils pour soutenir les PME », répond le directeur général de la Confédération de la Construction Wallonne. Qui espère qu’une solution sera sur la table en milieu de semaine.