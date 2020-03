Jean-Pierre Allard s’en est allé

Unanimement apprécié, Jean-Pierre Allard est décédé samedi. Il était membre du Cercle historique «Dottiniacas».

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Pierre Allard à l’âge de 73 ans.

Jean-Pierre est né à Mouscron le 5 janvier 1947. En effet, ses parents étaient, à cette époque, concierges de l'ancienne banque de Courtrai, devenue la Justice de Paix, située rue de la Station. Venant de Dottignies, ils y sont retournés après la naissance de leur fils pour travailler dans des entreprises du village.

Jean-Pierre a fait ses primaires à l'école communale des garçons, puis ses études secondaires chez les Frères Maristes.

À l’hôtel de ville jusqu’à sa retraite

En 1967, il entre comme employé la maison communale. Après la fusion des communes, en 1977, il poursuit sa carrière à l'hôtel de ville de Mouscron jusqu'à sa retraite.

Profondément attaché à son village et amateur d'histoire, Jean-Pierre a intégré, dès sa création en 1974, l'ASBL le Cercle Historique, Archéologique et Folklorique "Dottiniacas" pour la fonction de trésorier. Il était également membre de la Société d'Histoire de Mouscron et de la Région.

Au niveau sportif, il fut délégué et trésorier du club de foot amateur de Fasarmo la SCAO (Sporting Club l'Âtre Ouvert).

Un engagement associatif

Le cœur sur la main, il s'était investi sans compter comme bénévole dans l'équipe de Saint-Vincent de Paul.

Connu pour son engagement dans la vie associative du village, le Dottignien était un agréable bon vivant. Il se faisait un plaisir de participer à toutes les festivités organisées par les nombreuses associations de la cité de la main.

En raison de la pandémie sanitaire du coronavirus, ses funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité ce vendredi 3 avril.

À sa famille, ses proches et ses amis, notre journal adresse ses sincères condoléances.