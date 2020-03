Ben Hermans doit se faire opérer de l’épaule après sa chute au Tour Down Under

Ben Hermans doit subir une nouvelle opération environ deux mois après sa chute au Tour Down Under.

Le cycliste belge (33 ans) est remonté sur le vélo mais doit se faire opérer de l’épaule. «Après, je peux débuter la dernière phase de mon rétablissement» a écrit Hermans sur Instagram.

Le Limbourgeois était tombé lors de la course à étapes australienne et était resté de longues minutes au sol. À l’hôpital, il s’est avéré qu’il avait une fracture compliquée à l’épaule en plus d’une fracture de la clavicule et des côtes cassées. Hermans avait déjà subi une première opération en Belgique.

Le vainqueur de la Flèche brabançonne en 2015 ne sait pas encore quand il pourra rouler à nouveau. Le monde du cyclisme est actuellement à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.