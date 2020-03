Une légère accalmie samedi pour les hôpitaux luxembourgeois… avant le pic?

Didier Neuberg, directeur médical de Vivalia constate une légère accalmie sur le front du coronavirus ce samedi. Le pic de l’épidémie n’est cependant pas encore atteint.

Dr Didier Neuberg, vous êtes le directeur médical de l’intercommunale de soins de santé Vivalia, quelles sont les principales tendances enregistrées ce week-end par nos hôpitaux sur le front du coronavirus?

La vague progressive est toujours en cours. Ceci dit, selon les rapports reçus ce dimanche matin, il semble que nos services d’urgence ont vécu une journée de samedi plus calme que les précédentes, notamment par rapport à la journée de jeudi qui, de mémoire, semble avoir marqué le pic d’activités jusqu’à présent dans notre province. Cela ne veut pas dire non plus qu’il faut relâcher la pression.

A-t-on atteint le fameux pic épidémique?

Selon les échos reçus, il semble que la courbe provinciale épouse une trajectoire parallèle à la courbe nationale. Quand le pic épidémique sera donc atteint à l’échelle nationale, il est vraisemblable qu’il le soit aussi chez nous. Alors, la question est évidemment quand? Nos équipes soignantes restent en tout cas plus que jamais sur le qui-vive.

Qu’en est-il des centres de tri mis sur pied dans nos hôpitaux? Deux d’entre eux avaient été activés avant le week-end à Marche et Bastogne.

Ils ont effectivement été activés, essentiellement pour des raisons organisationnelles de mise en route, de rodage. Le Dr Jobé, qui coordonne l’ensemble des opérations liées à la lutte contre le coronavirus au sein de nos hôpitaux, a pris la décision de les désactiver, notamment au vu de la légère accalmie enregistrée ce samedi. Cela ne veut pas dire pour autant que nous n’en aurons plus besoin. En fonction de l’évolution de l’activité au sein de nos hôpitaux, le Dr Jobé peut, à tout moment, décider de les réactiver. Ils sont prêts même si on espère, évidemment, ne pas en avoir l’utilité.

Avant ce week-end, vous annonciez une activité plus importante liée au coronavirus sur les hôpitaux de Marche et Libramont?

Nous avons effectivement enregistré un peu plus d’arrivées sur Libramont. Néanmoins, on constate ces derniers jours une hausse des cas dans chaque hôpital. L’important est également de rappeler que si des patients entrent à l’hôpital pour se faire soigner du coronavirus, beaucoup en sortent également guéris. C’est vraiment important de le souligner!

Rayon dépistages, on sait qu’ils ne sont pas généralisés. Vivalia annonce néanmoins l’ouverture d’un 3e laboratoire au CHA de Libramont?

Effectivement, dans le courant de cette semaine, un 3e laboratoire sera opérationnel à Libramont, en plus de ceux de Marche et Arlon. Il permettra de réaliser des tests de dépistage rapides du coronavirus. Un gain de temps quand on sait qu’il fallait se diriger vers les labos de Marche et Arlon jusqu’ici. Il y a une montée en puissance des tests dans tous nos labos. Et cela ira encore crescendo.

Quel est le moral du personnel en ces jours difficiles?

Le personnel est fatigué, certes, mais se montre plus que jamais combatif. Il faut leur rendre hommage. Tant le personnel soignant que le personnel d’entretien, en passant par l’administration. Tous se serrent les coudes pour venir à bout de cette épidémie.

Qu’en est-il de leur protection? L’approvisionnement en masque est-il suffisant?

Je ne vous cacherai pas que le problème crucial pour le moment reste l’approvisionnement en masques FFP2. Certes, on en a. On ne pourra cependant pas tenir des semaines avec le stock actuel. Et ce, même si nous avons bénéficié de la mobilisation de grandes sociétés de la province. Et également de l’aide des services de secours qui tentent de faire jouer leurs contacts. Je salue également ici notre personnel administratif, les économats et les services d’achat, qui remuent actuellement ciel et terre pour trouver ces fameux masques.