VIDÉO | Comment réagir face à deux personnes se disputant un rouleau de papier toilette?

Dans sa dernière vidéo, la chaîne YouTube «Would You React?» s’est intéressée à l’égoïsme dans les magasins.

En février dernier, la chaîne YouTube «Would you react?» avait suscité la polémique pour son expérience sociale sur le racisme anti-asiatique en marge de la crise du coronavirus.

Cette fois, le collectif de Jonathan Lambinet s’est attaqué aux comportements inciviques et égoïstes dans les supermarchés. Le Youtubeur belge et son équipe ont voulu savoir comment les citoyens réagiraient face à deux clients se disputant le dernier rouleau de papier toilette.

Et comme on peut le voir dans la vidéo tournée il y a quelques semaines à Bruxelles, les réactions varient. Entre ceux qui n’osent pas intervenir et ceux qui mettent de l’huile sur le feu, on retrouve également des clients et employés qui tentent de calmer les actrices en s’interposant. Ce qui est considéré comme l’attitude à adopter par le professeur de psychologie sociale Olivier Klein.

Lorsque la scène est tournée dans un autre magasin, ce sont les comportements d’un vieil homme et d’une mère de famille qui interpellent. Alors que celle-ci sort son téléphone pour filmer la dispute, le vieil homme l’invective, elle, au lieu de stopper l’altercation.

Selon Olivier Klein, il s’agit de stratégies de «coping» pour face au stress. «En filmant, les gens veulent montrer qu‘ils sont vertueux et moraux alors que, paradoxalement, durant l’observation de ce comportement, ces personnes n’ont rien fait.»