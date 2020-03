Denayer et Meunier parmi les joueurs les plus performants de la saison en Ligue 1

Les deux défenseurs des Diables rouges se sont distingués chez nos voisins français.

Pour combler l’attente d’une éventuelle reprise de la Ligue 1 à l’issue de la crise sanitaire qui touche l’Hexagone, Canal+ a dévoilé son équipe type des joueurs les plus performants de la saison.

Se basant sur un indice statistique spécialement créé par la chaîne, le diffuseur du championnat de France a mis à l’honneur deux de nos compatriotes: Jason Denayer (Lyon) et Thomas Meunier (PSG).

Véritable leader de l’arrière-garde lyonnaise et porteur du brassard de capitaine, Denayer a obtenu la note de 75 pour ses prestations cette saison. Avec 94 % de passes réussies, le Belge de 24 ans dispose du 3e meilleur ratio cette saison en Ligue 1 Conforama parmi les joueurs sélectionnables.

?? Equipe-type IPC de Ligue 1 🔝

(au moins 14 titularisations)



Défenseur central : @Jasondenayer 🇧🇪 (@OL)

Note : 75



🤝 : 94,01% de passes réussies, 3ème meilleur ratio cette saison en @Ligue1Conforama parmi les joueurs sélectionnables#RestezChezVous pic.twitter.com/PoEPFEVdeE — Late Football Club (@LateFootClub) March 27, 2020

Thomas Meunier est donc le deuxième Diable à intégrer cette équipe type avec une note de 64. Malgré des critiques régulières outre-quiévrain, le latéral droit a obtenu la préséance sur tous ses concurrents, notamment grâce à ses deux passes décisives et à ses 31 ballons touchés dans la surface adverse.

Equipe-type IPC de Ligue 1



Latéral droit : @ThomMills 🇧🇪 (@PSG_inside)

Note : 64



🏟?: 16 matchs @Ligue1Conforama

🤝: 2 passes décisives

??: 31 ballons touchés dans la surface adverse en 16 matchs pic.twitter.com/NxEPhIE1gm — Late Football Club (@LateFootClub) March 24, 2020

Aux côtés des deux internationaux belges, on retrouve: le gardien de Brest Gautier Larsonneur, le latéral gauche de Reims Hassane Kamara, le défenseur central du PSG Thiago Silva et les médians défensifs du PSG Idrissa Gueye et Marco Verratti.

Les quatre joueurs restants seront dévoilés au compte-gouttes dans les prochains jours.