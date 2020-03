Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche 29 mars

Nouveaux bilans, dernières mesures, situation dans nos régions et dans le monde, reportages de terrain: retrouvez tout ce qu’il faut savoir ce dimanche 29 mars à propos de l’épidémie du coronavirus.

LÉGENDE Infos concernant l’actualité dans nos régions Infos concernant l’actualité dans le monde Infos concernant l’actualité sportive Infos concernant la culture Buzz et autres sujets insolites

Bilan encore à la hausse chez nous

Comme tous les jours, à 11h, le SPF Santé a fait le point sur l’épidémie de coronavirus en Belgique. Ce dimanche, on compte 1 702 nouveaux cas en Belgique, pour un total de 10 836. 78 décès supplémentaires sont également à déplorer, ce qui porte le total à 431.

+ Liège est désormais la province wallonne qui compte le plus de contaminations avérées

Les contrôles policiers s’intensifient en Ardenne namuroise

En cette période de confinement, les policiers de la zone Houille-Semois veillent au bon respect des dispositions ministérielles. Vendredi après-midi, ils ont mené une vaste opération de contrôle routier sur les quatre communes de la zone. Objectif: faire respecter les directives en matière de déplacements autorisés et rassurer la population inquiète quant à d’éventuelles arrivées de seconds résidents.

Face au coronavirus, les survivalistes ont déjà tout prévu

Contrairement à ceux que la pandémie angoisse déjà beaucoup, les survivalistes les mieux préparés ont (normalement) la faculté de s’adapter aux pires scénarios.

Record de décès en 24h aux Etats-Unis, dont un bébé

Le nombre des décès provoqués par la pandémie de coronavirus aux États-Unis a dépassé les 2 000 samedi, tandis que le nombre des cas bondissait à plus de 120 000, selon l’université Johns Hopkins, dont le décompte fait référence.

Un ancien ministre de Sarkozy perd la vie

L’ancien ministre de Nicolas Sarkozy Patrick Devedjian, du parti Les Républicains (LR), est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites du coronavirus.

Nonagénaire et guérie du Covid-19

Testée positive au Covid-19 et placée en soins intensifs, la Suissesse Gertrude Fatton est sortie guérie de l’hôpital malgré ses 95 printemps.

Le président de Gand espère pouvoir jouer la 30e journée de D1A

On ne sait toujours pas si les playoffs du championnat de Belgique de football pourront se tenir, ou même si la 30e et dernière journée de la phase classique de championnat pourra se dérouler, vu la pandémie de coronavirus.

Dix occupations pour vos enfants

Entre le télétravail, le ménage et la gestion d’une maison animée du matin au soir, la recherche d’activités pour les tout-petits et les plus grands est une mission quotidienne pour les parents.

