15 infos positives pour vous remonter le moral malgré le confinement

De la solidarité, des idées géniales pour mieux vivre le confinement, des avancées médicales ou encore des mesures de soutien pour les secteurs impactés: voici une série de nouvelles positives pour booster votre moral en ces temps compliqués.

Depuis le début de la crise sanitaire, la sinistrose semble s’être emparée de la Belgique. Pour éviter de voir tout en noir en ces temps compliqués, L’Avenir vous propose un condensé d’informations positives pour vous redonner le sourire.

Si les rassemblements, soirées et autres fêtes de famille ont été victimes du confinement, Coralie et Yannick ont tenu à maintenir leur mariage. Ils se sont dits oui dans la plus stricte intimité puisqu’ils n’étaient que quatre en comptant le photographe et l’échevine. Mais pas de quoi saper le moral des jeunes mariés, ravis d’avoir enfin pu officialiser leur union. La fête et le voyage de noces, ce sera pour plus tard...

1. Délai raccourci pour les tests cliniques et guérison miraculeuse

Les pays du monde entier continuent de faire face à la pandémie et font tout ce qu’ils peuvent pour soigner les malades et ralentir la propagation du virus.

En Belgique, le gouvernement fédéral a accepté de ramener à quatre jours le délai requis avant le lancement d’essais cliniques sur les vaccins et nouveaux médicaments.

Du côté des guérisons, c’est une note d’espoir qui nous vient de Suisse, où une nonagénaire hospitalisée et placée en soins intensifs a survécu au Covid-19.

2. Le personnel des supermarchés et les aînés encouragés

C’est une chouette initiative qui a fait son apparition cette semaine devant un Delhaize de Battice, en province de Liège. Des panneaux ont été installés sur le trottoir pour remercier et féliciter le personnel du supermarché qui accueille les clients chaque jour.

Vulnérables face au virus, les personnes âgées se retrouvent parfois isolées. Pour le redonner du baume au cœur, les élèves d’un collège de Comines ont envoyé des petits mots et dessins pleins d’amour aux résidents du home voisin.

Mais il n’y a pas que le personnel des supermarchés et nos aînés qui sont impactés par la crise. Pour saluer comme il se doit toutes les personnes qui se mobilisent en cette période particulière, le carillon de Beauraing sonne à 20h.

3. Des visières et des masques pour les soignants

Les travailleurs à risque ont toujours besoin de plus de protection pour éviter d’être infectées à leur tour. C’est pourquoi des initiatives locales fleurissent un peu partout pour leur permettre de recevoir des masques chirurgicaux ou des visières de protection. C’est notamment le cas à Marche et à Wasseiges.

Du côté de Namur, un appel aux dons de tissus a été entendu puisque des centaines de masques sont en cours de production.

4. Don de bières sans alcool et solidarité entre citoyens

À Charleroi, la solidarité s’organise aussi. Masques, combinaisons de protection, argent, mais aussi viennoiseries, frites et… bière sans alcool: les dons en tout genre affluent à l’ISPPC.

Faire des courses, promener le chien, se rendre à la pharmacie… pas simple en période de quarantaine. La commune de Berloz incite donc à la solidarité en mettant en relation les citoyens.

5. Activités pour se détendre

Cloîtrés chez eux, les Belges continuent de chercher des manières de passer le temps. Et les initiatives ne manquent pas. Des coaches de Crossfit de Spy proposent en ligne des entraînements sans matériel.

Pour les amateurs de musique, la cheffe de chœur jemeppoise Emeline Burnotte a rassemblé 400 voix pour former un chœur virtuel. Après montage, on devrait voir le résultat de ce sacré challenge pour la fin du mois d’avril.

Et pour les parents qui cherchent toujours à occuper leurs chères petites têtes blondes, L’Avenir vous propose une série d‘activités. Entre cabane magique, mandala nature, plasticine comestible ou encore arbre à boutons, il y en a pour tous les goûts.

En outre, face à la fermeture des établissements scolaires, la RTBF a déployé une offre éducative destinée aux enfants sur la plateforme Auvio, regroupée sous la bannière Auvio Kids.

