Dix mesures d’aide aux PME, commerces et citoyens

Dans le cadre de la pandémie de covid-19, le collège de la ville d’Ath a mis en place une première vague de mesures d’aides concrètes pour les citoyens, les PME et les commerces locaux.

La gratuité du stationnement automobile sera accordée aux professionnels médicaux, paramédicaux et pharmacies jusqu’au retour à une situation sanitaire normale. Cela permettra de faciliter l’accès des Athois aux soins prodigués dans le cadre de la crise du coronavirus.

Pour les citoyens, les commerces et les entreprises, il y aura des facilités de paiement pour toutes taxes et redevances. La collecte des taxes et l’envoi de factures sont mis en attente. Les missions de l’Agence de développement local (ADL) d’Ath sont réorientées afin d’accompagner les entreprises et commerces locaux. L’ADL devient, momentanément, une structure d’aide et de soutien aux PME afin de les aider dans l’élaboration de dossiers.

Le temps des mesures de confinement, toutes les entreprises, commerces et indépendants sont exemptés de la taxe sur les enseignes et de la taxe sur l’occupation du domaine public pour les commerces de frites ou nourriture à emporter.

La taxe sur l’extension des terrasses est suspendue et la validité des abonnements des commerces et entreprises aux parkings privés de la Ville est prolongée.

Enfin, la validité des abonnements aux marchés de la Ville sera prolongée de la durée de la période où les marchés n’ont pu avoir lieu. Dès que la situation sanitaire le permettra, ces dix mesures d’aides concrètes seront soumises à l’approbation du conseil communal.