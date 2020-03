Coronavirus :«Arrêtez d'être créatifs dans le non-respect des mesures»

Comme chaque jour, depuis maintenant plus d'une semaine, le SPF Santé Publique a tenu une conférence de presse pour faire l'état de la situation de la pandémie sur notre territoire.

Lors de cette conférence de presse, nous avons donc appris que 1850 nouveaux cas ont été testés positifs au Covid 19. Un chiffre en hausse depuis quelques jours mais qui s'explique surtout par l'augmentation des tests effectués au quotidien.

Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid 19, a souligné l'importance de prolonger ces mesures ces prochaines semaines tant qu'il n'y a pas de signes positifs démontrant une baisse de nouveaux cas. «Chaque jour, il y a de plus en plus d'hospitalisations et il est donc important de maintenir ces efforts jusqu'à ce qu'on puisse observer que le nombre de lits occupés au sein des hopitaux soit en diminution».

Benoît Ramacker, porte-parole, du Centre de crise, a tenu a rappeler qu'il était vraiment important que TOUT LE MONDE respecte les mesures en vigueur pour, qu'ensemble, nous puissions passer cette épreuve.

«C'est à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités pour tenur bon dans les semaines à venir, il faut faire preuve de patience. Le temps de la sensibilisation est fini et tout le monde doit réaliser le sérieux de la situation et doit maintenant agir.»

Au fil des jours, les mesures semblent être assimilées par la majorité étant donné que, selon des chiffres des télécommunications, les personnes passent désormais 80% de leur temps au sein de leur commune.

Il reste donc un certain pourcentage de la population qui ne respecte par entièrement les consignes et c'est envers eux que le porte parole du Centre de crise a tenu à faire un rappel.

«Certains ne comprennent pas encore, c'est pourquoi la police sera davantage présente sur le terrain pour renforcer les contrôles et sanctionner si nécessaire. Arrêtez d'être créatifs dans le non respect des mesures mais soyez le dans la manière avec laquelle vous allez être en contact avec vos proches, en respectant les consignes. Cherchez une routine, des activités qui vous occupent.»

Vous l'aurez compris, la solidarité est plus que jamais nécessaire en ces temps compliqués et rappelez-vous notre belle devise nationale: «L'union fait la force».