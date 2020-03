Le Hainaut reste la province la plus touchée, forte augmentation en province de Liège

Quand se laver les mains?

Il est bon de le rappeler: il faut se laver les mains le plus souvent possible. «Il est important de maintenir une hygiène des mains régulière à la maison. Mais le plus important, c’est quand vous revenez de l’extérieur. Le premier geste que vous devez faire, c’est vous laver les mains. C’est lorsque vous sortez de chez vous que vous êtes en contact éventuel avec le virus.»