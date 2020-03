Le Cambodge restreint l’entrée sur son territoire de touristes étrangers

Le Cambodge a annoncé samedi qu’il restreignait l’émission de visas pour les ressortissants étrangers pendant un mois à partir de lundi alors que le pays compte désormais 100 cas de contamination au Covid-19 confirmés.

La mesure, qui fait suite à de précédentes restrictions d’entrée sur le territoire émises à l’encontre de personnes venant d’Iran et de cinq nations occidentales, dont les États-Unis et l’Italie, vise à «réduire et contenir la transmission» du nouveau coronavirus, a expliqué le ministère des Affaires étrangères.

Le ministère de la Santé a annoncé quatre nouveaux cas de contamination au Covid-19 samedi, portant le nombre total du pays à 102 depuis janvier, rapporte le média d’État AKP.

Plus de la moitié des cas positifs sont des ressortissants étrangers, dont plus de 30 touristes français placés en quarantaine dans la province côtière de Preah Sihanouk.

Treize personnes ont guéri et ont pu quitter la quarantaine.

À partir de lundi, les voyageurs internationaux devront obtenir un visa préalable de la part d’une mission diplomatique cambodgienne à l’étranger et devront prouver qu’ils n’ont pas été diagnostiqués positifs au Covid-19 dans les trois jours précédant leur voyage. Ils devront également présenter la preuve d’une assurance santé avec une couverture d’au moins 50.000 dollars, a détaillé le gouvernement.

Le Cambodge a fermé ses écoles et lieux de divertissement ce mois-ci. Il a également interdit les rassemblements religieux et les concerts tandis que les marchés, les restaurants et les magasins peuvent rester ouverts.