Koh-Lanta: un épisode raboté mais une réunion des ambassadeurs dans le Top 3 de Denis Brogniart

L’épisode de vendredi soir a duré moins longtemps que d’habitude. Mais n’a pas manqué de piment pour autant.

Comme annoncé, TF1 a choisi de raboter l’épisode diffusé vendredi soir, afin de «gagner» une semaine de diffusion. L’intrigue principale résidait donc dans la réunion des ambassadeurs. Une réunion que Denis Brogniart place son Top 3 en près de 20 ans d’animation du jeu.

On est dans le top 3! https://t.co/bsa6VRS9UV — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) March 27, 2020

Et pour cause... La production a adapté quelque peu ce moment marquant de l’émission en conviant non pas un mais deux membres de chaque équipe, dont un des « héros ». Les rouges ont ainsi décidé de nommer Moussa et Alexandra tandis que les jaunes ont opté pour Claude et Ahmad. Un choix judicieux puisque Claude, déçu par l’élimination de son ami Téhéhiura (revenu chez les jaunes entre-temps), a d’emblée fait savoir qu’il n’aurait pas de scrupules à faire partir un membre de son équipe. Ahmad, mis sous pression par les trois autres ambassadeurs, a refusé d’aller à la boule noire, qui aurait pu être synonyme d’élimination. Il a donc fini par accepter de mettre sur l’échafaud le nom d’un de ses alliés. Avec la garantie offerte par Moussa d’être le dernier éliminé de son quintet. Un moindre mal...

«Dans tous les cas de figure, je n’avais plus la majorité: donc j’ai juste sauvé ma place et essayé de faire le choix le moins pire», a-t-il réagi sur Twitter.

J’ai apprécié le repas en leurs compagnies 😜 j’etais mort dans le game dès le debut... Dans tous les cas de figure je n’avais plus la majorité : donc j’ai juste sauvé ma place et essayé de faire le choix le moins pire 🧐 https://t.co/jUAyCI3vgZ — Ahmad KohLanta (@Ahmadkohlanta) March 27, 2020

Refusant de sacrifier un garçon (Pholien ou Eric), Ahmad a hésité entre Charlotte et Delphine, avant d’opter pour cette dernière. À la grande colère de cette marathonienne de 36 ans: «Et t’arrives à te regarder dans une glace? On ne rendra jamais un âne cheval de course!», a-t-elle balancé avant de terminer, en larmes, à l’adresse des autres aventuriers: «Sortez-le!»

La réunification qui sera diffusée la semaine prochaine s’annonce tendue...