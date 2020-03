Plus de 16 millions de masques chirurgicaux reçus, 11 millions distribués

Plus de 16 millions de masques chirurgicaux ont été reçus dont 11 millions ont déjà été répartis, a indiqué vendredi soir le cabinet du ministre Philippe De Backer en charge de gérer l’approvisionnement en matériel pour la protection personnelle.

Plus de 1 million de masques FFP2 ont été reçus et plus de 500.000 ont déjà été répartis. Samedi, 175.000 de ces masques seront encore distribués selon la clé de répartition fixée par le Risk Management Group (RMG), dans lequel les spécialistes ainsi que les régions sont représentées.

«Nous plaçons également beaucoup de commandes. J’aimerais souligner que c’est un mérite commun. L’ensemble de ce processus est un effort commun des collaborateurs des services publics concernés, des ministres compétents dans les gouvernements régionaux sous la direction des ministres-présidents Jambon, Di Rupo et Vervoort, de l’ensemble du gouvernement fédéral et des prestataires des soins qui nous précisent bien quels sont leurs besoins. Tous ensemble, nous faisons tout notre possible pour approvisionner tout le monde dans les plus brefs délais. À partir de maintenant, nous communiquerons deux fois par semaine sur les livraisons, les commandes et les stocks. Cela nous permettre de donner une image adéquate et pertinente à la population belge», précise Philippe De Backer.

Sont en commande actuellement: 9 millions de masques chirurgicaux, 5 millions de masques FFP2, 5.000 de masques FFP3, 1.600 de petits appareils de communication, 300.000 gants, 500.000 effaceurs pour effectuer les tests et différentes sortes de médicaments.