Du côté du SPJ de Liège, en charge du dossier, on reste prudent, on n’en dit pas trop. «Il y a tout un paradoxe en ce moment car on demande aux institutions de respecter nos décisions de justice mais, en parallèle, elles doivent aussi respecter les mesures de santé publique, exprime Dominique Moreau, directeur du SPJ de Liège.